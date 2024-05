Balotelli revela sonho de jogar na América do Sul e ‘cava’ vaga em clube

O atacante italiano Mario Balotelli não escondeu o desejo de desembarcar na América do Sul e jogar por uma das grandes equipes do continente. O atleta de 33 anos atualmente defende o Adana Demirspor, da Turquia, e tem contrato com o clube até junho deste ano.

Com o vínculo próximo do fim, Balotelli “cavou” uma vaga no Boca Juniors, da Argentina, durante uma transmissão ao vivo com o ex-jogador Sergio Agüero, e ainda destacou que a negociação pode ocorrer sem custos.

“Esse ano termina meu contrato com o Adana. Serei livre”, disse Balotelli. Agüero, então, citou o presidente do Boca, Juan Román Riquelme, e comentou: “Balotelli está me dizendo que está livre. Você prefere o Boca ao River?”, questionou ele ao italiano, que confirmou a escolha pelos xeneises.

Agüero foi revelado pelo Independiente, e perguntou se o atacante aceitaria ir para o clube de Avellaneda treinado por Carlos Tévez. Porém, Balotelli enfatizou o desejo e foi direto: “meu sonho é jogar na Bombonera”.

A interação entre a dupla aconteceu na live da partida entre Manchester City e West Ham no domingo, que acabou com o tetracampeonato inglês conquistado pelos comandados por Pep Guardiola. Agüero e Balotelli vestiram a camisa do time de Manchester entre 2011 e 2013, e estiveram no título do Campeonato Inglês da temporada 2011/12.

Para ajudar o amigo a realizar o sonho, Agüero contatou Riquelme e enfatizou o desejo do atacante de jogar pelo Boca Juniors. “Agora é com você. Ele fica livre em junho”, disse o argentino. Balotelli fez sete gols e deu uma assistência nos 16 jogos que atuou pelo Adana Demirspor na temporada.