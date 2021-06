Em preparação para Olimpíada, Bruno Fratus conquista medalha de ouro em Barcelona

Em preparação para disputar a terceira Olimpíada da carreira, Bruno Fratus conquistou a segunda medalha de ouro em cinco dias ao vencer a etapa de Barcelona do Circuito Mare Nostrum de natação neste sábado. O nadador brasileiro cravou 21s73 na prova dos 50 metros livre e ficou com o primeiro lugar. Os holandeses Thorm de Boer e Jesse Puts completaram o pódio.

Com o tempo alcançado na Espanha, Fratus igualou a sua melhor marca desta temporada. Em abril, durante disputa das semifinais da etapa californiana do circuito TYR Pro Swim Series, ele fez os mesmos 21s73 nas semifinais, antes de vencer a final e validar o índice olímpico com a marca de 21s80.

O desempenho no Mare Nostrum reforça a esperança de medalhas olímpicas depositada sobre Fratus. Cinco dias atrás, ele já havia conquistado uma medalha de ouro na etapa de Canet-em-Roussillon, na França, após empatar com o francês Florente Manaudou, campeão em Londres-2012 e prata no Rio-2016. O nadador brasileiro ainda ficou com a medalha de prata na etapa de Mônaco.

Com três pratas e um bronze nos Mundiais de natação, Bruno Fratus ainda busca o primeiro pódio nos Jogos Olímpicos, depois de ficar em quarto e sexto, em 2012 e 2016, respectivamente. Além dele, a seleção brasileira de natação tem 23 convocados para a Olimpíada de Tóquio. Nadadoras do revezamento dos 4×200 metros livre e dos 4×100 metros medley ainda podem aumentar a lista, o que vai depender da confirmação ou não de países mais bem colocados.