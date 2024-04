Copa do Brasil terá São Paulo x Águia de Marabá-PA e Palmeiras x Botafogo-SP

A Copa do Brasil definiu nesta quarta-feira seus confrontos da terceira fase, em sorteio realizado na sede da CBF. Entre os 16 duelos previstos, os destaques ficam por conta de São Paulo x Águia de Marabá-PA, Palmeiras x Botafogo-SP, Internacional x Juventude e Corinthians x América-RN.

O sorteio apontou quatro confrontos entre times da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do duelo gaúcho, há Botafogo x Vitória, Fortaleza x Vasco e Bahia x Criciúma.

Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Até então, na primeira e na segunda fases da competição nacional, os duelos eram definidos em partida única. O mando de campo também foi decidido por sorteio.

Os dois últimos campeões, São Paulo e Flamengo, vão atravessar o País para seus confrontos. O time paulista, dono do título em 2023, precisará ir até o Pará para disputar o jogo de ida contra o Águia de Marabá. O Flamengo, campeão em 2022, vai fazer a partida da volta em Manaus. A ida contra o Amazonas será no Rio de Janeiro.

Palmeiras e Botafogo-SP vão fazer um duelo de Campeonato Paulista, começando com mando da equipe da capital. A partida da volta será em Ribeirão Preto. Já o Corinthians vai decidir em casa contra o América-RN. E o Juventude vai ter a chance de finalizar o confronto com o Internacional em Caxias do Sul – o duelo será uma reedição de uma das semifinais do Campeonato Gaúcho deste ano, no qual o Juventude levou a melhor nos pênaltis.

Ao todo, 32 times participaram do sorteio, sendo 20 equipes que vinham participando da Copa do Brasil desde a primeira fase, e mais 12 que entrarão agora no torneio. São eles: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino (que disputam a Copa Libertadores), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Vitória (campeão da Série B) e Athletico-PR (8º do Brasileirão, garantiu a vaga por conta do título da Libertadores pelo Fluminense).

A terceira fase da Copa do Brasil será disputada ao longo do mês de maio. Os jogos de ida serão realizados na semana do dia 1º. A volta será na semana no dia 22. Na sequência, as oitavas de final tem como datas reservas o fim de julho e o início de agosto.

Confira abaixo os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil:

Bahia x Criciúma*

Botafogo x Vitória*

Fortaleza x Vasco*

CRB X Ceará*

Operário-PR x Grêmio*

Internacional x Juventude*

Sampaio Corrêa x Fluminense*

Flamengo x Amazonas*

Goiás x Cuiabá*

Brusque x Atlético-GO*

Águia de Marabá-PA x São Paulo*

Palmeiras x Botafogo-SP*

Sousa-PB x Red Bull Bragantino*

Ypiranga-RS x Athletico-PR*

América-RN x Corinthians*

Atlético-MG x Sport*

* times que decidirão os confrontos em casa