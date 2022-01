Caio brilha com gols em sequência e São Paulo avança em primeiro na Copinha

Com dois gols de Caio em pouco menos de dois minutos, o São Paulo venceu o São Caetano por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com três vitórias em três jogos, o São Paulo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 21, com nove pontos. O São Caetano ficou na vice-liderança, com seis. Ambos disputarão a segunda fase.

Agora o São Paulo terá pela frente o EC São Bernardo-SP, segundo colocado do Grupo 22, enquanto o São Caetano-SP jogará contra o Londrina-PR, líder do Grupo 22. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não oficializou datas, horários e locais dos jogos.

Já classificado, o São Paulo entrou em campo com algumas mudanças na formação titular e teve dificuldades para criar oportunidades. Melhor para o São Caetano, cauteloso no campo de defesa e que aguardou os contra-ataques para surpreender.

O final do primeiro tempo foi movimentado, com o São Paulo chegando em chutes de Rodriguinho e Negrucci, mas todos sem dificuldade ao goleiro adversário. Mas foi o São Caetano que abriu o placar aos 47 minutos, quando Arthur cobrou falta e Guilherme Tavares cabeceou para as redes.

Atrás no placar, o time do Morumbi precisou sair um pouco mais no segundo tempo e poderia ter empatado logo no primeiro minuto, quando Cauê recebeu ótimo lançamento, ficou cara a cara com o goleiro, mas optou por tocar para Vitinho, forte demais, pela linha de fundo.

Melhor em campo, o São Paulo pressionou o São Caetano e em dois minutos virou a partida. O empate veio aos 28, quando Caio recebeu passe na área, passou pela marcação e chutou no alto. Um minuto depois, Talles deu lindo passe para Caio e o atacante, de primeira, marcou, dando números finais ao confronto.

Outros dois jogos foram realizados nesta quarta-feira à noite. Pelo Grupo 22, o Londrina-PR venceu o EC São Bernardo, por 4 a 1, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. Ambos se classificaram.

Na outra partida, com ambos já eliminados, o Floresta-CE venceu o Forte Rio Bananal-ES, por 4 a 2, na Arena Barueri, em Barueri, pelo Grupo 29.

Até agora, estão classificados para a segunda fase: Votuporanguense-SP, Bahia-BA, Vila Nova-GO, Guarani-SP, Mirassol-SP, Sport-PE, Linense-SP, Atlético-MG, Ponte Preta-SP, Francana-SP, Fluminense-RJ, Jacuipense-BA, Nova Iguaçu-RJ, Chapadinha-MA, Santos-SP, Ferroviária-SP, Novorizontino-SP, Santa Cruz-PE, Grêmio-RS, Castanhal-PA, Falcon-SE, América-MG, Athletico-PR, Velo Clube-SP, XV de Piracicaba-SP, São José-RS, Botafogo-RJ, Taubaté-SP, Corinthians-SP, Resende-RJ, Fortaleza-CE, Ituano-SP, Desportivo Brasil-SP, Iape-MA, São Bernardo-SP, Ceará-CE, ABC-RN, Red Bull Bragantino-SP, Cruzeiro-MG, Retrô-PE, São Paulo-SP, São Caetano-SP, Londrina-PR, EC São Bernardo-SP, Audax-SP, Joinville-SC, Vasco-RJ, Internacional-RS, Portuguesa-SP, Avaí-SC, Flamengo-SP, Atlético-GO, Mauá-SP, Palmeiras-SP, Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Oeste-SP, Ibrachina-SP, Náutico-PE, Canaã-BA, Juventus-SP, Coritiba-PR, Real-DF e SKA Brasil-SP.

Confira todos os jogos desta terça-feira:

08h45

Palmas-TO 0 x 3 Retrô-PE

11h

Real Brasília-DF 2 x 1 Capivariano-SP

Itapirense-SP 0 x 3 Cruzeiro-MG

13h

Serranense-MG 1 x 4 Inter de Limeira-SP

Iape-MA 2 x 0 Botafogo-SP

Bragantino-PA 0 x 2 São Bernardo-SP

Assu-RN 1 x 5 Real Ariquemes-RO

13h15

Nacional-SP 1 x 3 Coritiba-PR

15h

Lagarto-SE 3 x 1 Rio Claro-SP

15h15

Ibrachina-SP 2 x 0 Náutico-PE

Desportivo Brasil-SP 3 x 2 Goiás-GO

Paulista-SP 0 x 1 Ceará-CE

Água Santa-SP 1 x 1 Palmeiras-SP

17h

Aster Brasil-ES 0 x 0 São Bento-SP

17h15

CSE-AL 0 x 4 Perilima-PB

SKA Brasil-SP 1 x 2 Vasco-RJ

19h15

EC São Bernardo-SP 1 x 4 Londrina-PR

19h30

Forte-ES 2 x 4 Floresta-CE

São Caetano-SP 1 x 2 São Paulo-SP

21h45

Oeste-SP x Flamengo-RJ