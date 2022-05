Beatriz Ferreira e Caroline Almeida garantem pódio no Mundial de Boxe em Istambul

O Brasil garantiu dois pódios no Mundial de Boxe Feminino de Istambul, na Turquia, durante as disputas da tarde desta segunda-feira (horário de Brasília). Beatriz Ferreira e Caroline Almeida venceram suas lutas nas quartas de final e avançaram às semis. Como a competição não tem confrontos para definição do terceiro lugar, as brasileiras ficam pelo menos com o bronze.

Prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e vencedora da última edição do Mundial, em 2019, Bia enfrentou a sérvia Natalia Sadrina nas quartas da categoria até 60kg e venceu por unanimidade. A baiana enfrentou um primeiro round mais truncado e sofreu um pouco, mas venceu por 4 a 1 na decisão dos juízes. Nos dois rounds seguintes, dominou a disputa e garantiu a vitória.

A jornada para defender o título continua na quarta-feira, quando Beatriz luta com a italiana Alessia Mesiano pelas semifinais. Mesiano, dona de duas medalhas em mundiais – um ouro conquistado em 2016 e um bronze em 2014 -, eliminou a grega Mariela Cani para alcançar a disputa por uma vaga na final.

Caroline Almeida, que lutou antes de Bia, também venceu por unanimidade, após dominar o duelo com a irlandesa Carly McNaul nas quartas de final da categoria até 52kg. Agora, ela se prepara para enfrentar a indiana Zareen Nikhat, algoz da britânica Taylor Davison, em luta marcada para quarta-feira.

Outra representante do Brasil no Mundial, Jucielen Romeu também lutou nesta segunda, pelas quartas da categoria até 57kg, mas ficou pelo caminho. A eliminação veio após uma derrota para Lin Yu-Ting, de Taiwan, campeã mundial de 2018 e bronze em 2019.