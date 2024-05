Contratação de Thiago Silva pelo Fluminense repercute na imprensa internacional

O Fluminense anunciou o retorno do zagueiro Thiago Silva nesta terça-feira com contrato válido até 2026. O brasileiro de 39 anos vai deixar o Chelsea no fim da temporada europeia e passará a vestir a camisa da equipe carioca depois do último jogo com o time inglês.

A notícia da contratação do atleta repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol “As” destacou que Thiago Silva vai formar dupla com Marcelo pela primeira vez na carreira e que o zagueiro deve reencontrar um outro velho conhecido nos gramados do futebol brasileiro, dessa vez de lados opostos.

“O belo esporte sempre deixará grandes amizades nas quais os laços prevalecem independentemente da distância. É o caso de Thiago Silva e David Luiz (do Flamengo), dupla titular na seleção brasileira de 2010 a 2017 e que também dividiu o vestiário do PSG”, escreveu o periódico.

Já o portal “Goal” foi categórico na manchete: “Thiago Silva volta para casa!”. Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro recusou investidas de clubes do Campeonato Inglês e decidiu retornar ao Fluminense. “O zagueiro vai deixar Londres após quatro anos, quando o contrato com os Blues terminar”, pontuou o jornal.

A publicação britânica “The Athletic” repercutiu que o zagueiro vai vestir a camisa 3 do Fluminense, que é o mesmo número que usou na primeira passagem. O jornal relatou ainda sobre os termos da negociação entre Chelsea e Fluminense, que determinou que o jogador pode treinar com o time comandado por Fernando Diniz antes da abertura da janela de transferências, em julho.

A “BBC” também ressaltou o acordo entre os clubes. “Os Blues concordaram que Silva pode se juntar aos novos companheiros em 1º de julho”, escreveu o portal. Além disso, os títulos conquistados pelo brasileiro no período no futebol inglês foram mencionados. “Ele se juntou ao Chelsea por transferência gratuita do Paris Saint-Germain em 2020 e fez 152 partidas. Conquistou três troféus, incluindo a Liga dos Campeões 2020/21, apontou o periódico.

O “Daily Mail” enfatizou o anúncio feito pelo jogador nas redes sociais. “Silva tirou a camisa do clube brasileiro de uma gaveta e a vestiu durante um vídeo no Instagram, que também incluía fotos de sua primeira passagem pelo clube”, escreveu a publicação. A postagem feita pelo atleta tem mais de 300 mil curtidas.