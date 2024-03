Bayern espera pela volta de Harry Kane e Neuer para clássico com Borussia Dortmund

O Bayern de Munique vem concentrando seus esforços na recuperação do centroavante Harry Kane e do goleiro Manuel Neuer para ter um time mais encorpado visando o clássico deste sábado, diante do Borussia Dortmund. Nos amistosos da Data Fifa, os dois jogadores acabaram cortados de suas seleções.

A preocupação do Bayern em contar com a dupla se reflete na classificação. Vice-líder, o atual campeão alemão tem dez pontos de desvantagem para o Bayer Leverkusen restando oito rodadas para o fim do torneio nacional.

Dos dois, Kane é o que tem mais chances de estar em campo. O centroavante, que sofreu uma contusão no tornozelo, conseguiu participar de parte do treinamento desta quarta-feira. Com lesão muscular na coxa, Neuer continua realizando treinamento intensivo em separado.

Na classificação, o Bayern de Munique aparece na segunda colocação com 60 pontos. Embalado e com vitória nos últimos cinco confrontos, o Leverkusen contabiliza 70 pontos no torneio.

Na retomada do Campeonato Alemão após a realização da Data Fifa, líder e vice-líder entram em campo no mesmo dia. Enquanto o gigante de Munique recebe o Borussia no sábado, o Bayer Leverkusen também vai ser mandante no duelo com o Hoffenheim.