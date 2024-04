Bia Haddad supera americana e vai às oitavas de final em Madri

Beatriz Haddad Maia garantiu seu lugar nas oitavas de final do Torneio de Madri, neste sábado, ao superar a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h52min de confronto. Bia esbanjou solidez, principalmente no saque, e faturou sua segunda vitória no saibro espanhol.

A tenista número 1 do Brasil soma agora três vitórias consecutivas no circuito, uma vez que vinha de triunfo na Billie Jean King Cup, em duelo entre Brasil e Alemanha, em São Paulo. A série positiva contrasta com a sequência irregular que a brasileira vinha exibindo nesta temporada até agora.

Nas oitavas de final, a 14ª colocada do ranking vai enfrentar a grega Maria Sakkari, atual número seis do mundo, mas que já foi a terceira da WTA. A tenista da Grécia é freguesa de Bia, com três derrotas em três jogos no circuito. Elas não se enfrentam desde 2022, ano em que a brasileira superou a rival por duas vezes.

Neste sábado, Bia foi superior em quadra do começo ao fim do jogo. No primeiro set, abriu vantagem ao faturar uma quebra de saque no terceiro game. A americana reagiu e devolveu a quebra. Mas a brasileira voltou a se impor no saque da adversária no sétimo game e encaminhou a primeira parcial.

O segundo set foi mais equilibrado. As duas tenistas chegaram ao oitavo game sem quebras, com 4/4 no placar. Até que Navarro começou a oscilar no saque a Bia aproveitou a chance. Após a quebra, ela sacou para fechar o jogo, confirmando o favoritismo contra a número 23 do mundo.

Trata-se da primeira vez que Bia alcança as oitavas de final na capital espanhola. Nas duas vezes anteriores que disputou a chave principal, a brasileira acabou sendo eliminada logo na estreia.

LUISA STEFANI TAMBÉM VENCE

Melhor duplista do Brasil e medalhista olímpica, Luisa Stefani estreou com vitória na chave de duplas de Madri. Ela e a holandesa Demi Schuurs superaram a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 53 minutos de jogo.

“Muito boa primeira rodada, jogando bem do começo ao fim, clima ameno, 10 graus, com chuvinha. Mesmo quando a chuva parou o jogo, na volta mantivemos a energia, jogando bem o segundo set também e fechamos o jogo bem sólidas. Estava assistindo ao jogo do Thiago Monteiro e me inspirei muito nele, não tem como jogar mal depois daquela exibição dele. Ótimo dia e muito legal de ver todos os brasileiros indo bem aqui em Madri. Vamos que vamos”, afirmou Luisa, em referência à vitória de Monteiro sobre o grego Stéfanos Tsitsipas.

Nas oitavas de final, Luisa e a parceira holandesa vão enfrentar as chinesas Xinyu Wang e Saisai Zheng. A brasileira é a atual número 10 do mundo no ranking de duplas.