Barty, Kvitova e Swiatek vencem, Svitolina cai e Muguruza desiste em Madri

Em rodada movimentada no Torneio de Madri, a australiana Ashleigh Barty, a checa Petra Kvitova e a polonesa Iga Swiatek venceram em suas estreias no saibro espanhol. Já a ucraniana Elina Svitolina, atual número cinco do mundo, foi eliminada logo na estreia. E a local Garbiñe Muguruza, ex-líder do ranking, abandonou a competição por conta de uma lesão muscular na perna esquerda.

Número 1 do mundo, Barty fez mais uma exibição consistente em sua primeira partida no saibro de Madri – competição de nível WTA 1000. A australiana obteve uma vitória contundente sobre a americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na segunda rodada, ela enfrentará a eslovena Tamara Zidansek, que avançou ao superar a taiwanesa Hsieh Su-wei por 6/2 e 6/4.

Petra Kvitova, 12ª do ranking, suou menos na estreia. Isso porque a também checa Marie Bouzkova abandonou no segundo set, quando perdia por 6/2 e 2/3. A dona de dois títulos de Wimbledon agora terá pela frente um desafio mais complicado. Vai duelar com a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, que avançou ao bater a checa Marketa Vondrousova por 7/6 (7/5) e 6/1.

Atual campeã de Roland Garros, Iga Swiatek também alcançou a segunda rodada com certa facilidade. Ela aplicou na americana Alison Riske um duplo 6/1. Sua próxima adversária será a alemã Laura Siegemund, que despachou a ucraniana Kateryna Kozlova por 6/4 e 6/2.

A maior decepção do dia coube à Elina Svitolina, que desperdiçou seis match points e acabou sendo eliminada pela ucraniana Jil Teichmann por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/5). A tenista da Suíça duelará agora com a local Paula Badosa, que avançou ao superar a checa Barbora Krejcikova por 6/1 e 7/5.

Também alcançaram a segunda rodada a holandesa Kiki Bertens, a tunisiana Ons Jabeur, a britânica Johanna Konta, a russa Veronika Kudermetova, as americanas Sloane Stephens e Bernarda Pera, a letã Anastasija Sevastova e a suíça Belinda Bencic.