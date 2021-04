Atlético de Madrid derrota Huesca e se aproxima ainda mais do título Espanhol

O Atlético de Madri manteve a liderança e se aproximou mais um pouco da conquista do Campeonato Espanhol, ao vencer, nesta quinta-feira, o Huesca, por 2 a 0, no Estádio Wanda Metropolitano, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 73 pontos, com três de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado, que vem à frente do Sevilla, com 67. O Barcelona, em quarto, tem 65, mas ainda joga nesta quinta-feira, contra o Getafe. Já o Huesca, com 27, é apenas o 18º classificado.

Quem imaginou um duelo fácil para o líder diante de uma das equipes que brigam para não cair para a segunda divisão, se enganou. O Huesca, que vinha de duas vitórias nos últimos três jogos, equilibrou a disputa e em vários momentos do jogo deu a impressão de que poderia complicar para o primeiro colocado na classificação.

Mas a individualidade do Atlético e falhas na zaga do Huesca definiram o placar. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Llorente iniciou a jogada pela direita e tocou para Correa, que fez bela jogada e deu sorte na finalização. A bola desviou na zaga e ‘matou’ o goleiro Alvaro Fernandez.

O Huesca voltou melhor para a etapa final e teve chances de empatar a partida, mas aos 35 minutos, após bobeada da zaga, Llorente, mais uma vez bastante esperto, tomou a bola e tocou rápido para Carrasco definir a 22ª vitória do Atlético de Madrid no Espanhol.

Após o jogo, perguntado sobre a polêmica da Superliga Europeia, Carrasco afirmou que a única preocupação no elenco é com a conquista do título. “Queremos apenas jogar e ganhar as partidas para dar alegria aos nossos torcedores.”