Arsenal deixa escapar vitória sobre o Slavia Praga na Liga Europa nos acréscimos

Nenhum time mandante venceu, nesta quarta-feira, o primeiro jogo das quartas de final da Liga Europa. Pior: apenas o Arsenal, atuando no Emirates Stadium, empatou com o Slavia Praga, por 1 a 1, e vai ter de vencer na próxima semana na República Checa para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.

A igualdade foi um castigo para o Arsenal, que foi melhor na partida e perdeu grandes chances de marcar, antes que Pepe, aos 40 minutos da etapa final abrisse o placar. Mas o time londrino deixou o triunfo escapar aos 48, após cobrança de escanteio, que Holes cabeceou para garantir o importante empate para os visitantes.

Com gols de Marcus Rashford e Bruno Fernandes, um em cada tempo, o Manchester United derrotou o Granada, na Espanha, e abriu bela vantagem para o duelo de volta na Inglaterra na próxima quinta-feira.

A Roma obteve uma virada espetacular na Holanda, ao bater o Ajax por 2 a 1. Klaassen abriu o placar para os mandantes e Tadic teve a oportunidade de ampliar, mas falhou no pênalti. O erro permitiu a reação romana, que marcou com Pellegrini e Ibañez, levando para a capital italiana a possibilidade de apenas empatar no segundo jogo para garantir a classificação.

Outro que só vai precisar de uma igualdade em casa para passar de fase é o Villarreal, após bater o Dínamo Zagreb, por 1 a 0, na Croácia. Gerard Moreno converteu um pênalti e fez para os espanhóis o único gol da partida.