Esporte Arrascaeta pode ser a surpresa do Flamengo para duelo com o Corinthians no Brasileiro

O uruguaio Arrascaeta foi a novidade do Flamengo no treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Em recuperação de uma pequena lesão na coxa direita, sofrida no clássico com o Botafogo, o meia vem realizando tratamento para apressar o seu retorno e tem chances de reforçar a equipe para o compromisso deste sábado, com o Corinthians, no Rio de Janeiro.

O estafe do técnico Tite vai analisar o desempenho do jogador na atividade desta sexta. Caso não reúna condições de atuar os 90 minutos, a ideia é contar com o jogador, pelo menos, no banco de reservas.

Cotado como um dos favoritos ao título do Brasileirão, o Flamengo não vence uma partida pelo torneio desde o dia 17 de abril, quando superou o São Paulo por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada.

Depois disso, a equipe comandada por Tite acumulou empates diante do Palmeiras e do Red Bull Bragantino e perdeu o clássico para o Botafogo, no Maracanã. Para aumentar o clima de tensão, os cariocas também vêm decepcionando na Libertadores.

Terceiro colocado no Grupo E com quatro pontos, o rubro-negro foi superado nos dois últimos compromissos: derrota para o Bolívar por 2 a 1, e revés para o Palestino por 1 a 0.

A presença de Arrascaeta diante do Corinthians aumenta o poder ofensivo da equipe. Com o uruguaio machucado, Tite testou Gérson mais avançado e apostou no jovem Lorran. No entanto, as duas peças não tiveram o rendimento esperado. Com isso, De la Cruz ficou sobrecarregado na função de liderar o meio-campo.

Mas se o meia uruguaio tem boas chances de reaparecer, o volante Erick Pulgar está praticamente vetado. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e sente dores no local. Allan e Igor Jesus são as opções.

O Flamengo, que chegou a ser líder da competição na segunda rodada, ocupa agora a sétima colocação com oito pontos. Já o Corinthians está em 14º lugar na tabela com cinco pontos.