Gabi elogia torcida e comemora vitória da seleção feminina de vôlei: ‘Inesquecível’

Completando 30 anos de ida neste domingo, a capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, Gabi Guimarães, pegou o microfone e comemorou com todo o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a vitória sobre a Sérvia por 3 sets a 1, parciais de 25/15, 25/19 e 25/19. Ela foi a principal pontuadora da partida, com 15, seguida por Rosamaria (12) e Ana Cristina (11).

“É um momento inesquecível. Vocês embalaram a gente. Vocês fizeram o dia do meu aniversário ser muito especial. Estou muito feliz”, disse a capitã da equipe do técnico Zé Roberto Guimarães.

Quem também enalteceu a presença da torcida brasileira nesses dois últimos jogos no Maracanãzinho foi Rosamaria. Ela ainda mostrou muita confiança com a sequência da equipe na Liga das Nações. O Brasil lidera com quatro vitórias em quatro partidas.

“Foi muito importante para gente essa vitória com o ginásio cheio, cada ponto conta, cada set conta. Estamos entrando a cada jogo como se fosse o último. Estou feliz por dar esse presente para o torcedor, que está nos dando um presente muito bom com essa energia sensacional. O público está sentindo a nossa energia dentro de quatro. Vamos estar do outro lado do mundo, mas eles vão continuar nos mandando energia e precisamos disso para crescer ainda mais e fazer boas partidas”, completou.

Ela aproveitou o momento para enviar boas energias a Julia Kudiess, que saiu de quadra machucada e foi ovacionada pelos presentes após chorar copiosamente no banco de reservas. Ela passará por exames para ter um diagnóstico da lesão.

“A gente não sabe o que foi com a Julia. Choramos e nos preocupamos juntas. Esperamos que não seja nada, pois sabemos quanto a Julia queria estar aqui. Estamos na torcida”, finalizou.

O Brasil volta à quadra no dia 28 de maio para enfrentar a seleção japonesa, que atuará em casa. O duelo está previsto para as 8h30 (horário de Brasília).