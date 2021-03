Árbitro pede desculpas por não validar gol de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias

O árbitro holandês Danny Makkelie ratificou o pedido de desculpas ao técnico Fernando Santos e à seleção portuguesa por não ter validado nos acréscimos o gol de Cristiano Ronaldo na partida contra a Sérvia, sábado, em Belgrado. O jogo terminou 2 a 2.

“Tudo o que posso dizer é que pedi desculpa ao treinador, Sr. Fernando Santos, e à equipe portuguesa pelo que aconteceu. Enquanto equipe de arbitragem, sempre trabalhamos muito para tomar as decisões certas e quando aparecemos desta forma na imprensa, não ficamos nada satisfeitos”, disse o treinador, em entrevista ao jornal português “A Bola”.

Lançado na meia direita, dentro da área, Cristiano Ronaldo tocou de primeira na saída do goleiro Dmitrovic, aos 48 minutos da etapa final. A bola foi lenta, ultrapassou a linha de gol e foi tocada para fora da meta pelo zagueiro Dmitrovic.

Makkelie mandou o jogo seguir e Cristiano Ronaldo reclamou intensamente, inclusive do auxiliar, recebendo o cartão amarelo. Revoltado, o craque português retirou a faixa de capitão, atirou-a no chão e saiu de campo antes do apito final do árbitro.

O VAR não está disponível nesta fase das Eliminatórias Europeias. Com toda a confusão ocorrida na Sérvia, a Uefa pretende indicar que as seleções utilizem a tecnologia da linha do gol, que detecta quando a bola passa pela meta.