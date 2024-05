Setlist do show de Madonna no Rio: veja quais músicas ela vai cantar

É hoje! Madonna faz neste sábado, 4, o esperado show que promete ser o maior de sua carreira. A apresentação gratuita na Praia de Copacabana está prevista para começar às 21h45, e será transmitida na TV Globo, no Multishow e no Globoplay.

O show marca o encerramento da Celebration Tour, em que Madonna celebra seus quarenta anos de carreira, passando por sucessos de diferentes álbuns. A apresentação dura pelo menos 2h e é dividida em sete atos, com trocas de roupa, convidados e cenários.

Além das músicas de outros shows da turnê, são esperadas surpresas especiais para essa apresentação.

Veja a provável lista de músicas do show:

– Ato I – Trecho Its a Celebration

– Nothing Really Matters

– Everybody

– Into the Groove

– Burning Up

– Open Your Heart

– Holiday

– Ato II – Trecho The Storm

– Live to Tell (Homenagem a vítimas da AIDS)

– The Ritual

– Like a Prayer

– Ato III – Trecho Living for Love

– Erotica

– Justify My Love

– Hung Up

– Bad Girl

– Ato IV – Trecho Ballroom

– Vogue (com convidados especiais)

– Human Nature

– Crazy for You

– Ato V – Trecho The Beast Within

– Die Another Day

– Dont Tell Me

– Mother and Father

– Express Yourself

– La Isla Bonita

– Dont Cry for Me Argentina

– Ato VI – Trecho Madonna

– Bedtime Story

– Ray of Light

– Rain

– Ato VII – Trecho Billie Jean / Like a Virgin

– Bitch Im Madonna

– Celebration