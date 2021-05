Sabor e simplicidade em ‘Mestre do Sabor’

Com exibição na Globo e no GNT, “Mestre do Sabor” busca receitas criativas e acessíveis na terceira temporada

Tudo que mexe com público e aglomeração sofreu um baque imenso por conta da pandemia de Covid-19. Há pouco mais de um ano, os hábitos sociais mudaram e se adaptaram aos famigerados protocolos de higiene e segurança. Sem muita opção para lazer fora de casa, a cozinha tornou-se um local de trânsito intenso.

Batista, Monique Alfradique e Claude Troisgros, que apresentam o “Mestre do Sabor” – Foto: Divulgação

De olho nesse público que passou a desbravar dotes culinários, a Globo estreia a terceira temporada de “Mestre do Sabor”. Com estreia marcada para o dia 6 de maio na Globo e dia 7 no GNT, a produção valoriza receitas criativas utilizando alimentos comuns do dia a dia. “O programa alia a expertise profissional à prestação de serviço ao estimular receitas e criações a partir de ingredientes simples. Serve como inspiração e estímulo à criatividade do público que gosta de cozinhar e até mesmo aos que passaram a cozinhar durante a pandemia”, aponta LP Simonetti, que assina a direção artística do “talent-show”.

Na terceira temporada, o programa vai selecionar 18 chefs que vão mostrar suas habilidades em sete fases da competição: “Prato de Entrada”; “Na Pressão”; “Duelos”; “Repescagem”; “Na Peneira”; “Semifinal”; e “Final”. Eles estarão divididos em três times, comandados pelo trio de jurados. A grande final, que será ao vivo, contará com quatro participantes e tem previsão para ir ao ar em julho.

O vencedor receberá o prêmio de R$ 250 mil, além do título de “Mestre do Sabor”. “O programa já mostrou que valoriza o Brasil, valoriza os chefs brasileiros e o produto brasileiro. É um programa que realmente acolhe. A terceira temporada trará competição, mas, mais do que isso: trará muito amor e acolhimento para esses chefs que vão participar da disputa”, explica Claude Troisgros, que apresenta a produção com seu fiel amigo Batista e com Monique Alfradique.

SEM NOVIDADES

O time de jurados retorna sem grandes novidades. Kátia Barbosa e Leo Paixão completam seu terceiro ano na competição gastronômica. Conhecida pelo famoso bolinho de feijoada, Kátia já venceu mais de 30 prêmios e hoje é considerada um dos principais nomes da gastronomia brasileira. “Há muitos participantes pesquisam ingredientes nacionais. Acho que será bem legal os brasileiros conhecerem um pouco mais do Brasil”, explica a chef.

Leo, que é natural de Minas Gerais, busca criar as receitas e pratos elaborados e ricos em sabor – uma de suas marcas no “reality” culinário. “Esse programa é uma delícia. Haverá muita competição, muita comida boa, correria na cozinha e, claro, muita emoção”, valoriza.

A temporada também conta com o retorno de Rafa Costa e Silva. O chef assumiu o posto de jurado no meio da edição passada, substituindo o português José Avillez, que gravou parte da segunda temporada, mas devido ao avanço do novo coronavírus, viu-se obrigado a voltar a Portugal. “Muito mais do que uma competição, vejo o ‘Mestre do Sabor’ como uma oportunidade para aprendermos coisas novas. Cozinha é sobre isso: compartilhar, dividir, mostrar receitas legais para que outras pessoas também possam fazer em suas casas, ou possam só ficar com água na boca”, afirma Rafa Costa e Silva.