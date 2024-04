Relembre maiores sucessos de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo

O cantor, compositor e instrumentista Anderson Leonardo morreu na sexta-feira, 26, vítima de um câncer inguinal contra o qual lutava desde 2022. O artista era vocalista do grupo de pagode Molejo, que viveu o auge nos anos 1990. Brincadeira de Criança, Cilada e Dança da Vassoura são alguns dos sucessos do grupo que ficou marcado, entre outras coisas, pela irreverência do cantor.

O grupo carioca nascido em 1988 com a união de Anderson e mais cinco amigos (Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera) estourou no País quando, ao mesmo tempo, bandas de pagode faziam sucesso com canções mais românticas. Enquanto isso, o Molejo despontava com letras divertidas e dançantes – sem deixar de lado as românticas.

Confira abaixo algumas das músicas de maior sucesso da banda cantadas por Anderson Leonardo:

1. Brincadeira de Criança

2. Cilada

3. Dança da Vassoura

4. Caçamba

5. Paparico

6. Samba Rock do Molejão

7. Samba Diferente