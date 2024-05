Paolla Oliveira e Nanda Costa falam sobre cena de beijo em ‘Justiça 2?: ‘A química bateu’

Um novo episódio da série Justiça 2 estreou na quinta-feira, 2, no Globoplay, e movimentou a internet. Após muita expectativa do público, as personagens Jordana (Paolla Oliveira) e Milena (Nanda Costa) se beijaram.

As personagens se aproximaram ao longo dos primeiros episódios, mas não tinham um envolvimento amoroso até então. É só após a morte de Egisto, marido de Jordana, que a personagem de Paolla Oliveira troca beijos com Milena.

Para o Gshow, Paolla disse que “a química bateu”. Segundo a atriz, as duas já se conheciam há muito tempo, mas nunca tinham trabalhado juntas.

“Foi um encontro. A gente pensa parecido, e o romance veio a calhar”, declarou.

Nanda também contou que ficou tranquila durante a gravação. “Ficamos tão à vontade. Quando você confia num profissional que você está trocando assim, é bom, você se sente seguro. Não houve desconforto nenhum. Existe um protocolo de segurança, então não tinha erro”, disse.