Cultura Muro de mansão de modelo casado com 8 mulheres é pichado: ‘Família do demônio’

Após viralizar na internet por viver com oito mulheres, o modelo e influenciador digital Arthur Urso usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para fazer um desabafo. Ele contou que o imóvel que está construindo, em que ele mesmo o chama de “mansão do amor livre”, em João Pessoa, capital da Paraíba, foi pichado. A frase escrita no muro chama os moradores de “família do demônio” e ordena que eles se mudem.

“Hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado! Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor”, escreveu ele no Instagram .

A mansão fica em um terreno de 700 metros quadrados e começou a ser reformada recentemente. O objetivo de Urso é construir o imóvel nos moldes da “mansão da Playboy”, idealizada pelo criador da revista masculina, Hugh Hefner.

“Só a parte decorativa e a sonorização vão custar R$ 1 milhão. Isso sem incluir a estrutura”, contou o modelo ao jornal Extra.

Arthur Urso é casado com Luana Kazaki, mas os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento. Segundo o influenciador, ele pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram e realizaram um casamento simbólico. O objetivo era celebrar o “amor livre” e se posicionar contra a monogamia.