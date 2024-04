Morre Laurent Cantet, diretor de ‘Entre os Muros da Escola’, filme premiado em Cannes

O diretor francês Laurent Cantet, que ganhou a Palma de Ouro no Festival Cannes em 2008 com o filme Entre os Muros da Escola, morreu na quinta-feira, 25, aos 63 anos. O cineasta se preparava para filmar em agosto seu novo longa, Enzo. A causa da morte não foi revelada.

Ao conquistar o maior prêmio de Cannes, o diretor acabou com um jejum francês na premiação que durou 20 anos. O filme, baseado no livro semi-autobiográfico do escritor François Bégaudeau, mostra as experiências do autor enquanto trabalhava como professor de literatura em uma escola Paris.

Seu novo filme seria sua segunda colaboração com a produtora Marie-Angle Luciani, de Anatomia de Uma Queda, após Arthur Rambo, de 2021. Este último trata de um adolescente que tenta se livrar de um pai controlador.

O diretor chamou a atenção logo em seu filme de estreia Recursos Humanos, de 1999, que conta a história de um estagiário. A produção ganhou dois prêmios Césars, a maior honraria cinematográfica francesa.

Cantet estudou cinema no Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) em Paris nos anos 1980.