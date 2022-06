Morre a atriz Marilu Bueno, aos 82 anos; relembre sua carreira

A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, morreu no fim da tarde desta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro.

Desde 2 de junho ela estava internada no hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul do Rio), onde foi submetida a uma cirurgia no abdômen. Por conta de complicações no pós-operatório, ela teve de ser transferida da enfermaria para a UTI. Não foram divulgados detalhes sobre o quadro clínico da atriz.

Solteira e sem filhos, Marilu teve uma extensa carreira artística no cinema e na TV. Até a publicação deste texto, não haviam sido divulgadas informações sobre o enterro da atriz.