Modelo argentina de 60 anos pode concorrer ao Miss Universo

A argentina Alejandra Rodriguez, de 60 anos, foi a vencedora do Miss Universo da província de Buenos Aires no domingo, 21. A modelo seguirá para a disputa nacional e, caso vença, poderá ser a representante do país no Miss Universo internacional.

Alejandra é advogada e jornalista, residente da cidade de La Plata. Ela foi estreante na competição regional, na primeira vez em que o concurso ocorreu sem limite de idade.

“Eu nunca havia me inscrito. Agora surgiu essa oportunidade e me pareceu um desafio, uma proposta muito interessante”, contou ao canal TN na última terça-feira. “A beleza não é apenas o físico. Tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade.”

Na próxima etapa, que acontecerá no dia 25 de maio em Buenos Aires, Alejandra Rodriguez concorrerá com outras 27 finalistas argentinas.

A vencedora irá disputar a edição internacional do Miss Universo.

“Foi uma decisão bastante pensada”, disse ela. “Mas, graças à diretora do Miss Universo Buenos Aires, decidi me inscrever aos 60 anos.”