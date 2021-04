Mariah Carey solta ‘gritinho’ agudo durante vacinação contra covid

Mariah Carey, que tem 52 anos, postou em suas redes sociais o vídeo do momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 no sábado, dia 3, nos Estados Unidos. Nervosa por causa da injeção, a cantora soltou uma nota aguda no momento da picada. “Eles estão aqui com um discurso médico. Eu estou ansiosa, mas um pouco nervosa de tomar essa injeção”, começou Mariah, se aprontando para receber a vacina e afirmando que a equipe estava fazendo uma distração para ela. “Vocês sabem como eu sou, estou apenas falando para não prestar atenção nisso”.

“Estou tentando encorajar as pessoas, vocês sabem que ainda estamos nessa batalha juntos”, disse a artista norte-americana. Em seguida, Mariah Carey recebeu a injeção e soltou um grito agudo, que faz jus à sua fama. “É apenas a primeira parte”, disse.

Olhando para o lugar da picada, a cantora brincou: “não tem sangue. Isso normal? Isso confirma a minha teoria de que eu sou uma vampira”. A diva norte-americana terminou o vídeo com uma mensagem para os seus seguidores. “Aqui estamos, esperando pelo melhor. Encorajo vocês a tomar (a vacina) assim que puderem”, disse.