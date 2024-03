Mal estreou, ‘Chega Mais’ passa por mudanças, mas tem trio interessante de apresentadores

Desde o último dia 11, das 9h30 às 13h30, o SBT estreou um matinal que bebe das mesmas fontes que outros lançados pelo mundo. Depois que o “The Today Show”, que estreou em 1952 na NBC, e o “Good Morning America”, cuja primeira edição foi ao ar em 1975, se estabeleceram como grandes sucessos da programação estadunidense, o variety matinal virou tradição. O “Chega Mais”, ao longo de quatro horas, aposta em jornalismo, entretenimento, convidados especiais e, principalmente a partir de sua segunda semana, em culinária capaz de agradar os telespectadores com menos dinheiro no bolso. Uma mudança, aliás, que tende a ser bem-vinda para melhorar a audiência da nova investida do canal.

No comando do “Chega Mais”, a emissora de Silvio Santos escalou três nomes interessantes. A começar por Regina Volpato, que já chegou a dar expediente na emissora, quando esteve à frente do “Casos de Família” entre 2004 e 2009. Depois de deixar a TV Gazeta em 2023, ao se recusar a aceitar uma redução salarial, Regina é certamente a mais segura e à vontade no trio formado com Michelle Barros e Paulo Mathias. Aos 56 anos, a paulistana é a que se sai melhor nas entrevistas com os convidados, sejam eles famosos ou não.

Mas, verdade seja dita, Michelle e Paulo estão bem longe de fazer feio. Os dois também são nomes relativamente conhecidos da tevê: ela passou anos na Globo e chegou a apresentar o “SPTV”, o “Hora Um” e até a transmissão dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo no Carnaval de 2020, 2021 e 2022. Paulo, por sua vez, pediu demissão da Jovem Pan News após quatro anos à frente do “Morning Show”. É claro que, até por ser mais conhecida na televisão, Volpato é a principal ali, quem fica mais à frente dos assuntos mais importantes e das participações especiais. Porém, é visível que Paulo e Michelle estão, aos poucos, encontrando suas posições no programa. A dupla inclusive parece funcionar bem com Regina, tem carisma e sabe se comunicar de um jeito capaz de criar identificação com públicos de diferentes idades e classes sociais.

Esse é um detalhe importante do “Chega Mais”: a definição de quem é o público-alvo. Na primeira semana, o matinal apostou em temas e receitas um tanto distantes da realidade da maior parte do público brasileiro, apesar de apostar também em pautas focadas no público menos abastado. Por exemplo, no mesmo dia em que testou uma espécie de ar-condicionado caseiro, feito com isopor, gelo, ventilador e outras peças, ensinou uma receita de mignon suíno recheado com ervas, frutas vermelhas e avelãs. No dia seguinte, a dica gastronômica foi de um risoto de açaí e camarão e no dia 15, a primeira sexta-feira de exibição do programa, a culinária trabalhou com itens como sashimi, salmão, ceviche e molho ponzu. De fato, são escolhas que não combinam com o SBT, que sempre se portou como uma emissora do povão.

De qualquer forma, não demorou a pipocar em vários veículos de comunicação a notícia de que, por intervenção de Iris Abravanel, o programa passaria por mudanças já após a primeira semana. A mulher de Silvio Santos e autora do canal teria instruído a equipe a priorizar pautas e receitas mais populares e deixar de lado conteúdos mais elitizados. Curiosamente, na segunda semana, o “Chega Mais” escolheu ensinar os espectadores a fazer estrogonofe de frango, falou de dengue e de educação positiva e apresentou o que seria a melhor coxinha de São Paulo. Deu receita de bolo de cenoura com chocolate usando ovo de Páscoa vendido por patrocinador e conseguiu ter no estúdio a cantora Marina Sena. A audiência ainda não reagiu e segue com médias entre 2,2 e 2,6 pontos de audiência. No entanto, as transformações promovidas nestes primeiros dias de programa podem fazer alguma diferença daqui para frente.

“Chega Mais” – SBT – Segunda a sexta, das 9h30 às 13h30.