Luísa Sonza e DJ Bruno Martini participam de remix com Katy Perry

Katy Perry lançou uma nova versão da música Cry About It Later nesta sexta-feira, 23, e a novidade esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, pois contou com a participação de dois artistas brasileiros.

Luísa Sonza e o DJ e produtor Bruno Martini participaram do remix da cantora norte-americana. A faixa faz parte do álbum Smile, lançado em agosto do ano passado.

“Estou muito orgulhosa e honrada em fazer parte de mais este projeto ao lado do Bruno. Tem sido massa demais toda esta troca e construção deste lançamento. Mais incrível ainda é poder estar ao lado também de uma artista tão talentosa como a Katy, que sempre admirei”, comemorou Sonza.

Bruno também falou sobre o convite de Perry: “Estou muito feliz de fazer essa nova versão mais eletrônica, mais pista, mais pra cima. Acho que é muito importante para nós, da cena eletrônica do Brasil, estar crescendo e alcançando lugares inimagináveis”.

Esse é o segundo trabalho de Luísa Sonza e Bruno Martini juntos. Em março, eles já haviam lançado o single Ain’t Worried com a cantora do grupo Now United, Diarra Sylla. Nesta parceria em Cry About It Later, a brasileira aparece em novo vídeo da música, confira: