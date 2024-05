‘Justiça 2’ segue o formato da primeira temporada, mas suas histórias são totalmente independentes das apresentadas há oito anos

Foram oito anos de espera entre a primeira e a segunda temporada de “Justiça”. A série retornou com novos episódios no Globoplay mantendo a densidade já vista anteriormente, mas com histórias e personagens centrais distintos. Assim como em 2016, a narrativa entrelaça todos os protagonistas, o que ajuda a explorar questões sociais, econômicas e até emocionais, diante de uma sociedade que dá cada vez mais espaço às discussões sobre saúde mental. Ali, porém, a intenção é clara e foge disso: a ideia é refletir sobre a própria noção de justiça – que, para muitos, se mostra bastante falha.

A dinâmica de exibição dos episódios tenta se aproximar, na medida do possível, do que foi feito antes. Na primeira temporada, com exibição às segundas, terças, quintas e sextas na tevê aberta, a Globo colocava cada protagonista em destaque em um dia da semana. Agora, com a priorização dos lançamentos no streaming, o Globoplay disponibiliza quatro episódios semanalmente, de uma única vez. Aí, sim, o esquema é o mesmo: cada um foca em um dos condenados à prisão. Na época, a história era ambientada em Recife. Agora, o cenário é outro: as gravações foram realizadas no Distrito Federal.

A forte carga dramática segue constante em “Justiça 2”, embalada ainda pela canção “Hallelujah“, na versão interpretada por Rufus Wainwright. A música, aliás, virou uma espécie de marca registrada da trama no Brasil, gerando uma identificação automática com a primeira leva de episódios. Sim, porque se a ideia é a mesma, as situações e os personagens principais são totalmente diferentes. Só que com uma atmosfera tão melancólica e sombria quanto na primeira leva de episódios.

Em relação aos protagonistas, os quatro cumprem bem seus papéis. Juan Paiva dá vida ao motoboy Balthazar, que é preso injustamente depois que o genro do ex-patrão o acusa de ter assaltado o restaurante em que o jovem trabalhava. Murilo Benício interpreta o dissimulado Jayme, condenado por estuprar a própria sobrinha, que trabalhava com ele no supermercado do qual é dono. Belize Pombal encarna a sofrida Geíza, que para salvar a filha das mãos de um traficante de classe média que assume o comando da comunidade onde elas moram e tenta matar a menina por briguinhas de vizinhança, fere mortalmente o criminoso com uma pancada na cabeça.

E Nanda Costa aparece na pele da aspirante a cantora Milena, que rouba um carro para usar a bateria dele na geração de energia elétrica em casa, mas há um cadáver no porta-malas do veículo e ela acaba é acusada por um homicídio que não cometeu. Todos são enjaulados no mesmo dia e, já a partir do fim do primeiro episódio de cada história, “Justiça 2” explora a retomada da vida deles ao sair da prisão, sete anos depois.

De cara, já dá para perceber temas que terão espaço na trama. Alguns deles são as desigualdades sociais e econômicas – principalmente as enfrentadas no próprio sustento –, o racismo, a corrupção e o abuso sexual. Para isso, “Justiça 2” ostenta um elenco digno de folhetim das 21h. A lista tem Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Julia Lemmertz, Marco Ricca, Maria Padilha, Danton Mello, Filipe Bragança, Fabio Lago, Leandra Leal e vários outros nomes. Agora, são oito episódios a mais, totalizando 28 nesta segunda temporada.

As falhas do sistema judicial e as diferentes consequências que elas podem trazer aos envolvidos são os principais trunfos de “Justiça 2”. E não só no que diz respeito às condenações impostas em tribunal aos personagens. Há muito mais a refletir sobre o texto de Manuela Dias e a direção artística de Gustavo Fernández. Porém, são críticas feitas sem um didatismo. Ali, tudo é orgânico, inserido no contexto dos protagonistas e coadjuvantes e de acordo com o arco definido para a história. Pode-se dizer que “Justiça 2” é o tipo de produção que tende a agradar principalmente quem tem a capacidade de enxergar além do óbvio.

“Justiça 2” – Episódios disponíveis para os assinantes Globoplay.