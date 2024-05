Luciano Huck publica foto ao lado de Madonna e diz que ela ‘ajudou a curar um país dividido’

Após o show histórico de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 4, o apresentador Luciano Huck publicou uma foto ao lado da diva pop. “De quebra, você ajudou a curar um país dividido. Milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop”, escreveu em uma postagem dedicada à artista e compartilhada no Instagram neste domingo, 5.

Luciano presenciou o encerramento da The Celebration Tour, turnê em celebração aos 40 anos de carreira da cantora, ao lado de Angélica. Na publicação, o apresentador agradeceu a Madonna pelo show e disse que “mais uma vez, a cantora fez história”. “O pop ganhou mais um capítulo”, comemorou.

Segundo a RioTur, 1,6 milhão de pessoas foram às areias do Rio de Janeiro presenciar o espetáculo da artista. Com 62 minutos de atraso, Madonna subiu ao palco montado em Copacabana às 22h47 deste sábado – o show estava marcado para as 21h45.

A apresentação foi recheada de momentos emocionantes com homenagens, os maiores sucessos da cantora e a participação de Anitta e Pabllo Vittar.