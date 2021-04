Fafá de Belém é vacinada contra covid-19: ‘Muito emocionada’

Fafá de Belém, 64, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira, 6, em São Paulo. A cantora compartilhou um vídeo do momento da imunização nas redes sociais.

A artista explicou que, além de esperar sua vez no calendário de imunização, se inscreveu para receber as sobras de doses de vacinas que já foram abertas.

“Desde ontem à noite estou muito emocionada. A minha vez chegou! Graças ao SUS, aos nossos cientistas, aos profissionais de saúde sérios do nosso país e, graças ao Butantan, eu tomei a primeira dose ontem”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Inclusive, quero recomendar a vocês, meus seguidores com mais de 60 anos, que se informem em suas cidades e, se puderem, inscrevam-se na lista das sobras de vacina. Como a maioria dos frascos disponíveis no SUS possuem 10 doses, cuja eficácia dura por até oito horas depois de serem abertos, os postos criaram essa lista para evitar o desperdício”, explicou.

“Desde quando eu soube da existência da lista, me inscrevi. Eles te ligam, por ordem de inscrição na lista, quando existe alguma dose que será desperdiçada, e você tem que correr para lá! Eu consegui, graças a Deus”, acrescentou.

A cantora continua cumprindo os protocolos de segurança, enquanto aguarda o dia para receber a segunda dose. “Agora sigo em casa, tomando todos os cuidados, ansiosa pela segunda dose, no fim do mês. Viva a querida Maria, que me imunizou ontem. Viva toda a equipe que me tratou com tanto carinho em um momento de profunda emoção! E viva o SUS”, completou.