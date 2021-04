Espetáculo online de teatro de objetos fala sobre machismo nas relações amorosas

O Grupo Caleidoscópio irá estrear o seu primeiro espetáculo online adulto para abordar o machismo nas relações amorosas, através de uma linguagem inusitada: o teatro de objetos. Do Jeito Certo – Um Ato sobre Amor será transmitido nesta sexta-feira, 23, às 21h, no canal do Youtube do grupo.

Rodeado de frutas, o ator João Bresser prepara receitas para receber sua amada. Enquanto apronta os pratos, fala de suas experiências amorosas, fazendo metáforas entre as frutas, receitas e relações afetivas. Ele é um homem que precisa desconstruir seu lado machista para aprender a se relacionar com sua parceira sem nenhuma opressão.

A peça é recomendada para maiores de 16 anos e pode ser conferida gratuitamente. As apresentações acontecem do dia 23 a 26 de abril. Na sexta-feira, às 21h, no sábado, às 20h e 22h, no domingo, às 19h e 21h, e na segunda-feira, às 21h.

Para o ator, o teatro de objetos proporciona metáforas muito ricas. “O público é envolvido em um jogo cênico e, ao longo da apresentação, começa a associar, compreender e decifrar o que realmente o personagem está dizendo com aquelas receitas. Dessa forma, é conduzido a perceber e sentir de maneira mais profunda os temas propostos”.

A diretora, Lilian Guerra, explica que essa técnica causa uma perspectiva cinematográfica no público. “Tudo é trabalhado a partir da relação do ator com frutas e receitas, de sucos a saladas, reforçando o caráter poético teatral. Isso acontece por meio da linguagem simbólica e metafórica do preparo de um jantar, que, aos poucos, revela ao público surpresas sobre os significados, os gostos e a relação entre a personagem de cena e as personagens ocultas”.

O Grupo Caleidoscópio dedica-se a pesquisa do teatro de animação desde 2003 e já estrearam diversos espetáculos com técnicas diferenciadas. O teatro de objetos começou em 2004, com a peça O Fantástico Laboratório do Professor Percival. Em 2011, eles lançaram Andersen sem Palavras, inspirado em cinco contos de Hans Christian Andersen, que são representados através do teatro de sombras, sem palavras, como um cinema mudo.