Baterista do Slipknot é brasileiro? Quem é Eloy Casagrande, suposto novo músico da banda de metal

Um show marcado de última hora pelo Slipknot no bar Pappy + Harriet’s, nos Estados Unidos, fez a alegria dos fãs brasileiros nesta quinta-feira, 25. O evento, feito em comemoração aos 25 anos do primeiro disco da banda, foi também a primeira apresentação do novo baterista do grupo, que, segundo rumores dos fãs, é o brasileiro Eloy Casagrande.

Apesar de nem a banda e nem ele terem feito uma confirmação oficial sobre a presença do brasileiro – o Slipknot, famoso pelas máscaras características, costuma fazer mistério sobre a identidade dos integrantes -, internautas passaram a reunir indícios sobre a contratação do baterista. No X, antigo Twitter, postagens compararam tatuagens e a forma de tocar do músico misterioso com Eloy.

O Estadão entrou em contato com o baterista para questionar sobre a possível ida ao Slipknot, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Na quinta, 25, os integrantes subiram ao palco com os macacões característicos que marcaram o início do grupo. Eles celebram o aniversário do álbum de estreia da banda, Slipknot, de 1999, com uma turnê.Os rumores sobre a presença de Eloy ganharam ainda mais força após Mi Vieira, vocalista do Gloria, ex-banda do baterista, publicar um vídeo da apresentação com o que foi associado a um elogio ao músico. “Estou muito feliz por você, rei. E amanhã postarei a foto clássica para mostrar como o mundo gira”, escreveu.

Quem é Eloy Casagrande?

Eloy ficou conhecido como baterista do Sepultura, banda de heavy metal mais importante do País, que passou a integrar em 2011, aos 20 anos. O anúncio da saída do músico pouco antes da turnê de despedida da banda pegou os fãs e até o grupo de surpresa em fevereiro. O Sepultura começou a se apresentar com a Celebrating Life Through Death em março – o baterista foi substituído pelo americano Greyson Nekrutman.

À época, segundo o grupo, Eloy disse que seguiria carreira em outro projeto. “Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”, disse um comunicado.

Em novembro, o Slipknot anunciou a saída de Jay Weinberg, então baterista da banda. Pouco depois, o músico também disse ter sido pego de surpresa com a decisão. “Fiquei chateado ao receber a ligação que recebi na manhã do dia 5 de novembro; a notícia a qual muitos de vocês tomariam conhecimento pouco depois”, escreveu em um comunicado no Instagram.

Eloy começou a tocar bateria aos 7 anos e, aos 13, foi o vencedor do Batuka International Drum Fest. Em 2005, um ano depois do prêmio, ele também foi o ganhador do Modern Drummer’s Undiscovered Drummer Contest.

Além do Sepultura, ele também já foi integrante da banda Gloria e da 2ois. Eloy também já fez parte do grupo católico de rock cristão Iahweh e da banda de apoio do cantor André Matos, que morreu em 2019.