Vitor Kley faz show gratuito em Hortolândia nesta sexta-feira

O cantor Vitor Kley será atração do projeto Concertos Especiais em show gratuito em Hortolândia nesta sexta-feira (1º), às 20h. O músico estará acompanhado da Nova Banda Jovem, grupo formado por alunos do CEM (Centro de Educação Musical) Ronaldo Dias. A apresentação será na Praça A Poderosa, no Jardim Rosolém.

Por meio do projeto, a prefeitura busca dar visibilidade a artistas da cidade, e assim fortalecer o desenvolvimento cultural do município. Para fazer a abertura do show de Vitor Kley, o projeto terá a apresentação da cantora Ju Peres, que também será acompanhada pela Nova Banda Jovem.

O projeto “Concertos Especiais” foi criado pela Prefeitura de Hortolândia com o intuito de trazer para a cidade artistas famosos da música brasileira, que se apresentam junto com os grupos do CEM Ronaldo Dias.

A primeira edição do projeto aconteceu em fevereiro e teve o cantor e compositor Flavio Venturini como atração, que se apresentou com a Banda Municipal de Hortolândia.

Agora, o Concerto Especiais recebe Vitor Kley, que acumula mais de 3 milhões de ouvintes mensais nos serviços e é voz dos sucessos “Morena”, “Adrenalizou” e “O sol”.