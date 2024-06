Vini Drumond é atração desta noite na Festa de Santo Antônio, em Americana

O cantor Vini Drumond será a atração deste sábado (8) da 124ª Edição da Festa de Santo Antônio. Com uma seleção de músicas sertanejas, passando também por diversos gêneros, o artista deve agitar o 11º dia de festividades. O evento tem início às 19h.

“O repertório de Vini Drumond, para quem conhece, sabe que precisa ter um ‘poucão’ de tudo”, comentou o cantor.

O foco é o sertanejo, mas ele também leva ao palco um pouquinho do seu gosto eclético: samba, pop rock, pagode e até mesmo um rap “se a galera quiser”.

Vini Drumond será a atração deste sábado – Foto: Alysson Estopa

“Será um repertório bem animado e eu gosto muito de falar de amor, e para falar de amor não tem coisa melhor do que modão”, completou.

As composições do DVD “Vini Drumond Ao Vivo em Americana” também estarão no repertório. Entre elas “Cama com Parede”, “Eu não Volto” e “Insistência”, uma música que abriu oportunidades para o cantor. “Tocou em todas as rádios do Brasil e foi muito legal, me levou para vários estados.”

O cantor já se apresentou em outras edições da Festa de Santo Antônio, mas a 124ª terá uma sensação diferente. Ele apresenta parte do seu novo trabalho, o DVD “Vini Drumond Acontece”.

“Estou empolgado para subir nesse palco e cantar para essa galera maravilhosa de Americana que sempre me acolheu muito bem. É um povo muito sertanejo”, disse.

Vini espera matar a saudade do público do evento e que, neste tempo frio, possa aquecer os fieis com muita música boa e alegria.

TRAJETÓRIA

Vini Drumond nasceu em São Bernardo dos Campos, mas cresceu em Cosmópolis. A música fazia parte do seu dia a dia. Em momentos comuns da rotina, seu pai colocava Milionário & José Rico, Tião Carreiro & Pardinho, Fagner, Roberto Carlos, entre outros – raiz da sua ecleticidade.

Aos 18 anos, ele começou a tocar em bares de sua cidade, depois nas cidades vizinhas e foi crescendo até conseguir subir ao palco da Festa do Peão de Americana, ao lado de Gusttavo Lima, em 2019.