Veja como será o FÉstival, que ocorre neste sábado em Santa Bárbara

Festival Avivah - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

A cultura cristã será contemplada com um festival próprio neste sábado (20), o “FÉstival – um dia da celebração da fé e da família”. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. O festival terá oito horas de programação diversificada.

Com início às 16h, o evento segue até meia-noite com atrações musicais e teatrais divididas entre dois palcos: Fé e Avivah.

As atividades ofertadas pelo festival serão distribuídas entre espaços interativos, espaço imersivo e gastronomia – parte que beneficiará entidades assistenciais de Santa Bárbara d’Oeste e região.

A programação artística tem início às 17h com o cantor, compositor e instrumentista Clebão de Paula. Às 18h, a Cia Nissi apresenta o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”.

A montagem mescla humor, guerra espiritual, e o triunfo de Jesus Cristo, com intuito de mudar a visão do público em relação ao mundo espiritual.

A programação continua às 19h com o casal Jefferson e Suellen, que será seguido pelo grupo Em Prol do Reino, às 20h30. Pouco depois, às 21 horas, será a vez da dupla sertaneja gospel André e Felipe e, às 22h30, com o cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Ito.

Encerrando a programação do FÉstival, sobe ao palco a cantora de reconhecimento nacional Bruna Karla, às 23h. A artista acumula mais de dois milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming de música, além de mais de seis milhões de fãs que a acompanham nas redes sociais.

A cantora gospel Bruna Karla fecha a programação do evento – Foto: Divulgação

Espaços interativos

O festival terá também o espaço interativo “Vivência Cristã” e atividades recreativas durante todo o evento. O espaço imersivo apresenta uma cenografia simbólica de uma das principais árvores citadas na Bíblia, que oferecerá frutos e mensagens de fé que poderão ser levados pelos visitantes.

Além disso, a experiência imersiva também conta com um painel com os principais milagres realizados por Jesus Cristo: a transformação da água em vinho, a grande pesca, a cura de um leproso, entre outros.

Pequenas mesas e cadeiras serão dispostas na mesma área com desenhos e pinturas para que as crianças possam produzir obras inspiradas pela fé e cultura cristã.

Toda a programação artística do evento foi construída em uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte). Essa é a primeira edição do FÉstival realizada no interior.

De acordo com o secretário municipal de Cultura Evandro Felix, o Estado criou um canal aberto para que a pasta pudesse sugerir as atrações que gostaria de trazer para a edição barbarense do festival.

“É um evento que busca reunir tanto artistas de renome, como artistas locais”, contou. “A gente costuma acompanhar o que está em alta na mídia e que vem fazendo sucesso para trazer ao evento”.

Justamente por reunir cantores e grupos gospel de relevância nacional em um só lugar, Evandro acredita que o festival terá uma adesão expressiva de público.

“A gente vem sentindo nas redes sociais que o público não será apenas de Santa Bárbara d’Oeste, mas que toda a região está se programando para vir curtir”, disse. A organização espera visitantes das vizinhas Americana, Nova Odessa e Piracicaba.

O FÉstival se funde ao recém-lançado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara “Avivah”, que teve a primeira edição no ano passado.

Interiorização da Cultura

O FÉstival faz parte do projeto de interiorização da cultura, promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O objetivo é fomentar, valorizar e difundir as atividades e ações artístico-culturais desenvolvidas pelos municípios paulistas.

“Festivais como este fazem parte da nossa política de regionalização, pois fomentam a região, envolvendo a cultura, gerando desenvolvimento econômico e social”, disse a secretária estadual, Marilia Marton.

Em parceria com a APAA, a pasta está com editais abertos para programas de difusão cultural. Os editais Difusão Cult SP, Circuito Cult SP, Apoio a Festivais e + Orgulho, voltados aos municípios e instituições do estado, para projetos com execução até o dia 31 de dezembro de 2024, ficam abertos até o dia 30 de setembro.

Os editais estão disponíveis em www.amigosdaarte.org.br.

Confira a programação do festival

➡️ Espaço interativo “Vivência Cristã”

16h às 23h

➡️ Atividades recreativas

16h às 23h

➡️ Clebão de Paula | Palco Fé

17h

➡️ Jardim do Inimigo – O Musical, Cia Nissi | Palco Avivah

18h

➡️ Jefferson e Suellen | Palco Fé

19h

➡️ Em Prol do Reino | Palco Avivah

20h30

➡️ André e Felipe | Palco Fé

21h

➡️ Rodrigo Ito | Palco Avivah

22h30

➡️ Bruna Karla | Palco Fé

23h