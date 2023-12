Tivoli Shopping tem cantatas como atrações natalinas

As cantatas natalinas são atrações no Tivoli Shopping. O empreendimento tem uma programação repleta de grupos. As apresentações são gratuitas e ocorrem na Praça de Alimentação do shopping. O repertório, composto por músicas sacras e clássicas natalinas, será apresentado por escolas e instituições da região.

Nesta quarta-feira (6), a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste e a Orquestra Filarmônica sobem aos palcos do empreendimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A primeira apresentação acontece às 19h, a orquestra toca às 20h. Já no dia 12, é a vez da Fundação Romi. No dia 13 de dezembro, o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, voltado à inclusão das pessoas com deficiência, realizará uma apresentação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em seguida, ocorrerá a cantata natalina do Colégio Único Cristão. Para encerrar a programação, nos dias 14 e 15 de dezembro é a vez do Coral Infantil Luz e Vida e Colégio Mundo Encantado/Ethos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“As apresentações são muito lindas. Anualmente, o Tivoli Shopping promove diversas atividades durante a época de Natal, e neste ano não seria diferente”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.