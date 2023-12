Teatro Municipal recebe espetáculo de dança ‘Viva – A Vida é uma Festa’ neste fim de semana, em Americana

A música de Miguel Rivera vai ecoar pelo Teatro Municipal de Americana neste fim de semana. O filme da Disney Pixar “Viva – A Vida é uma Festa” é tema do espetáculo apresentado pela academia Twist Dança, da premiada bailarina Eliana Favarelli.

O espetáculo será performado em duas sessões, uma no sábado (2) e outra no domingo (3), sempre às 20h. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140, e estão à venda na bilheteria do teatro até sábado, na hora do evento, ou pelo site EntraVip.

Espetáculo deste ano foge dos clássico da Disney e apresenta “Viva – A Vida é Uma Festa”; na imagem, a apresentação de 2022 – Foto: Nanah d´Luize

Sobem ao palco 120 bailarinos, que, em meio a cenografia e objetos cênicos que remetem a “Viva – A Vida é uma Festa”, vão contar uma história envolvente sobre aceitação, o valor da família, as consequências dos atos, morte e sobre aprender a seguir o próprio coração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A aventura apresentada se passa em uma pequena aldeia rural do interior do México e conta a história de Miguel, que sonha em se tornar um músico de sucesso como seu ídolo Ernesto de la Cruz. Empenhado em mostrar seu talento, o garoto vai à Terra dos Mortos, onde conhece Héctor, um trapaceiro carismático.

Juntos, os dois novos amigos embarcam em uma jornada extraordinária para desvendar a verdadeira história por trás da família de Miguel.

Entre os artistas que se apresentam no espetáculo está o convidado Rodrigo Negrini, como Ernesto de La Cruz, e a participação dos bailarinos do Grupo Espaço Dançar e Laboratório da Dança, de Santa Bárbara d´Oeste.

Processo de criação

A preparação do espetáculo durou cerca de um ano, desde a escolha da temática, separação dos papéis, encomenda de uma cenografia própria, além dos ensaios no segundo semestre.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Esse ano a gente quis escolher uma história que ninguém faz, que, apesar de ser uma obra da Disney, não é comum as escolas de ballet fazerem. É uma história que escolhemos também pela mensagem e valores que passa”, disse Eliana.

Apesar de envolver a vida após a morte, a bailarina ressaltou que o foco é na cultura mexicana do Dia dos Mortos e em como os entes são homenageados na ocasião. O espetáculo ganha um tom leve, com músicas animadas e personagens cômicos.

“Espero que as pessoas sintam essa mesma emoção que a gente está sentindo, porque está muito legal. Espero que a gente atinja essa mesma sensibilidade com o público”, disse.

Eliana Favarelli

A bailarina paulista Eliana Favarelli, começou a dançar balé clássico aos 12 anos. Desde então, sua trajetória quase sempre foi embalada pela dança. Passou por diversas modalidades, fez cursos nos Estados Unidos e se formou em educação física.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em 2007, criou ao lado de outras bailarinas o grupo Espaço Dançar, em Americana. Já em 2015, montou a academia Twist Dança, com o objetivo de reunir bailarinos que como ela são apaixonados pela dança.

Eliana já realizou espetáculos com Ana Botafogo, Cícero Gomes, Marcelo Misailidis, Carlinhos de Jesus, entre outros. Com o parceiro Reginaldo Sama ganhou vários prêmios internacionais e o topo do pódio no Barcelona Dance Award; New Prague Dance Festival, em Praga; e Corfu Dance Festival, na Grécia.

“Viva – A Vida é uma Festa”

Datas: sábado (2) e domingo (3)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Americana (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)