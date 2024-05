Teatro Municipal de Americana recebe ‘Quincas Borba’ e ‘Pinóquio’ nesta terça e quarta

O Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, recebe os espetáculos dos clássicos da literatura “Quincas Borba” e “Pinóquio” nesta terça (14) e quarta-feira (15), respectivamente. As peças são uma realização da Mídia Produções Artísticas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Rubião herdou a fortuna e o cachorro de Quincas Borba – Foto: Divulgação

A adaptação do livro de Machado de Assis, “Quincas Borba”, será encenado às 9h30. O espetáculo narra a jornada de Rubião, um homem simples que fica milionário do dia para noite ao receber a herança do amigo e filósofo criador do “Humanitismo”

Para colocar as mãos nessa fortuna havia apenas uma única condição, a de cuidar e amar o cão “Quincas Borba”, que leva o mesmo nome do dono.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Já a encenação do “menino” mentiroso terá duas sessões, às 13h13 e às 19h. Pinóquio era um boneco de madeira que andava, falava e brincava. Seu criador Geppeto o amava e lhe desejava o melhor assim como um pai.

Ao ganhar de Geppeto uma cartilha para ir para a escola, Pinóquio decide vender o presente para poder assistir a um espetáculo de fantoche, fato que desencadeia uma série de aventuras e desventuras.

Os ingressos para as atrações podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro antes do início das apresentações ou pela plataforma www.entravip.com.br. As entradas para as duas peças variam de R$ 20 a R$ 60.