Secretaria de Cultura e Turismo de Americana anuncia festival ‘Itália na Brasil’

O evento, que acontece em 25 e 26 de maio, terá atrações musicais e gastronômicas no CCL, na Avenida Brasil

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou nesta sexta-feira (23) a realização do festival “Itália na Brasil”, que acontecerá nos dias 25 e 26 de maio. O evento terá atrações musicais, gastronomia e atividades para celebrar a cultura italiana, com uma programação de 20 horas de duração.

Prefeito Chico Sardelli (PV), entre o vice, Odir Demarchi (PSD), e a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria, no anúncio do evento – Foto: Secom / Divulgação

O evento acontece no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, 1293. No dia 25 de maio, um sábado, o evento será realizado das 11h às 22h, e, no dia 26, domingo, das 11h às 20h.

O “Itália na Brasil” marca os 150 anos de imigração italiana no Brasil, data celebrada oficialmente na última quarta-feira (21). Somente no Estado de São Paulo residem entre 15 e 20 milhões de descendentes e cerca de 345 mil pessoas com cidadania italiana reconhecida, segundo o Consulado Geral da Itália em São Paulo.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer uma grande festa à população. Em breve vamos divulgar mais detalhes do nosso festival”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.