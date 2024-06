Samprazer traz o pagode para a Festa de Santo Antônio neste domingo

O grupo de pagode Samprazer levará o pagode para o encerramento da quarta semana da 124ª edição da Festa de Santo Antônio, neste domingo (9). O evento tem início às 19h e é realizado no estacionamento da Basílica Santuário, na Rua Vieira Bueno, no Centro de Americana.

Originário de Taboão da Serra, município da Grande São Paulo, o Samprazer se apresenta pela primeira vez nas festividades do santo padroeiro de Americana e tem a expectativa de “fazer um super show”.

Grupo de pagode Samprazer – Foto: Divulgação

“Esperem uma mega produção, pois para gente será uma honra participar dessa festa”, disseram.

No repertório estarão os grandes sucessos da carreira do Samprazer. O grupo conta com cinco DVDs e sete álbuns em sua discografia, que somam mais de 70 milhões de visualizações no Youtube e 40 milhões de streams nas plataformas digitais.

O último trabalho foi o DVD “Uma história muito longe do fim!”, lançado em 2023. A produção contou com a participação do cantor Salgadinho e do Grupo Envolvência e tem 13 faixas em seu repertório.

Entre regravações dos grandes sucessos do grupo e faixas inéditas, está a música “Nem GPS Me Localiza”, que está confirmada no show desta noite.

Festa tem mais uma semana de duração

A 124ª edição da Festa de Santo Antônio entra na última semana de realização. O evento, no entanto, ganha mais um dia na semana, a quinta-feira (13), dia do padroeiro americanense.

A agenda de atrações, portanto, terá quatro shows: Banda AR 40, Yago Rocha, Banda SP 304 e Dany & Diego. A dupla será responsável por animar o almoço de encerramento da festa, que será realizado no domingo, dia 16.