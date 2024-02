Roberta Campos participa da Parada Poética nesta segunda, em Hortolândia

A cantora será atração principal da 1ª edição do sarau do ano

A cantora Roberta Campos será atração principal da primeira edição da Parada Poética deste ano, em Hortolândia. O sarau acontece nesta segunda-feira (5), às 19h, no Museu Municipal Estação Jacuba, localizado na Rua Rosa Maestrello, 2, na Vila São Francisco.

Roberta Campos é uma das artistas em ascensão na música brasileira. Suas canções têm alcançado reconhecimento em âmbito nacional. A cantora já teve composições incluídas em trilhas sonoras de 21 novelas. Dentre elas ‘Vai na fé”, “Outro lado do paraíso” e “Sol nascente”.

Comandado pelo rapper e músico Renan Inquérito, a Parada Poética abre o microfone para o público recitar poesias ou textos literários de autoria própria ou de autores conhecidos. Para participar, basta comparecer ao evento.

O sarau conta ainda com a participação do DJ Viny, que produz sons e batidas nos seus toca-discos. Entre uma declamação poética e outra, o público poderá ainda visitar food trucks que estarão no local.