Ponto MIS comemora Mês do Orgulho LGBTQIA+ com filme ‘Lembro Mais dos Corvos’

Em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, a edição desta semana do projeto online “Bate-papo de cinema”, do Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), exibe o filme “Lembro Mais dos Corvos”.

O longa-metragem ficará disponível para o público até este sábado (19). Para assisti-lo, é necessário fazer inscrição por meio deste link.

Cena do filme “Lembro mais dos corvos”, protagonizado pela atriz transexual Julia Katharine – Foto: Divulgação

O projeto também promoverá no sábado um bate-papo sobre o longa-metragem. Participam do debate a atriz do filme, Julia Katharine, e o crítico de cinema, Henrique Rodrigues, com mediação do pesquisador Cassio Starling. A ação será ao vivo às 18h no canal do YouTube do Ponto MIS, com interpretação em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

O filme é um documentário protagonizado pela atriz transexual Julia Katharine. Durante uma crise de insônia, ela conta histórias e dificuldades que enfrentou em sua vida, sendo que o roteiro é de autoria da própria atriz.

Com direção de Gustavo Vinagre, a produção ganhou prêmios em festivais internacionais, como o 40º Cinéma du Reel (prêmio de Melhor Filme do Júri Jovem) e o 15º IndieLisboa (Grande Prêmio de Longa Metragem e Prêmio Especial do Júri canais TVCine & Series). O filme tem classificação indicativa de 14 anos.

A programação foi divulgada pelas secretarias de cultura de Americana e Hortolândia, através de parceria com o Ponto Mis.