Palestras e apresentações iniciam projeto de letramento racial em Americana nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (27) a série de palestras sobre letramento racial, “Racismo é um Projeto”, com as atrizes Adriana Brasil e Karoline Leão. A ação também conta com apresentação teatral sobre o tema. O projeto é viabilizado com recursos da LPG (Lei Paulo Gustavo).

A primeira atividade será realizada amanhã, às 18h30, na sede do Projeto Força e Fé, na Rua dos Colibris, 670, no Jardim dos Lírios. A apresentação terá tradução simultânea para Libras.

“Racismo é um Projeto” traz para a pauta quatro pilares que são a base do racismo no Brasil: escravidão, eugenia, democracia racial e sistema midiático, bem como a desconstrução e descolonização de conceitos.

O projeto foi uma forma encontrada para unir o entretenimento com o letramento racial – Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com Adriana Brasil, a atividade une conhecimento e entretenimento, onde a palestra “se funde com a magia do teatro”, proporcionando uma abordagem inovadora e aprofundada sobre a sociedade.

“A palestra aborda o letramento racial, que traz consciência para compreender, analisar e interpretar criticamente questões relacionadas à raça, etnia e diversidade cultural do nosso país”, disse.

A palestra é aberta com uma apresentação teatral, com a peça “Eu, Você, Nossas Cores, Nossa Voz”. O enredo aborda a trajetória de duas mulheres marcadas pela história de luta e suor que se unem para trabalhar juntas, compartilhando momentos, vivências e memórias.

Dandara e Yalodê, além de serem amigas de longa data, são irmãs em uma batalha por um mundo mais justo e igualitário.

A luta racial já faz parte do cotidiano de Adriana Brasil, que encabeça o projeto. Ela atua ativamente em projetos que envolvem a negritude, com trabalhos no Centro Cultural Candieiro, Conselho da Igualdade Racial de Americana e Unegro.

Com a abertura dos editais para a Lei Paulo Gustavo, a militante viu a oportunidade de ampliar sua atuação.

“Espero que através desse trabalho eu possa levar consciência de que forma se deu a nossa construção de sociedade. Isso é muito interessante porque ela pode despertar nas pessoas o sentimento de autoestima, pertencimento, de ser quem quiser nesse Brasil e ocupar qualquer espaço”, disse.

Agenda

As atividades serão realizadas em outros dez locais em diferentes datas. A próxima delas será no dia 3 de junho na Escola Estadual Professora Delmira de Oliveira Lopes, na Rua dos Narcisos, 130, no Vila Mathiensen, às 8h.

No dia 21 de junho é a vez da Escola Estadual São Vicente de Paulo, na Rua Dom Barreto, 1001, no Jardim Paraíso, às 9h30.

Outro local definido é a Casa de Dom Bosco, no dia 8 de agosto, às 16h30, na Rua dos Colibris, 235, no Vila Mathiensen.

Na APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), o evento será no dia 27 de agosto, em três sessões: 9h, 14h e 15h30. O endereço é Rua dos Apeninos, 219, Jardim Alvorada. As demais datas das apresentações ainda serão definidas.