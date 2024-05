Palco Cidade do Rock será ocupado por nove bandas barbarenses

O palco “Cidade do Rock”, estrutura exclusiva para bandas locais no Santa Bárbara Rock Fest 2024, receberá nove grupos no total. Os artistas vão compor a programação dos três dias de evento, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto.

A nova estrutura se junta aos outros cinco palcos já tradicionais no festival. O Rock Fest receberá 26 bandas independentes para ocupar a programação do evento, além das barbarenses e das seis atrações principais.

Palco exclusivo para bandas barbarenses receberá nove grupos no total – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Os grupos estarão divididos no seguinte esquema: sete bandas no Palco Água, sete no Palco Jam, seis no Palco Gig e outras seis no Palco Air.

As inscrições para participação no Cidade do Rock, assim como do restante dos palcos – que recebem inscrições de todo o Brasil -, foram abertas na sexta-feira (10) e estarão disponíveis até o dia 25 de maio.

Os interessados devem se inscrever pelo site rockfest.culturasbo.com, que contém todas as informações sobre o evento e o regulamento para a inscrição.

A organização do evento, realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste através da Secretaria de Cultura, reforça que o ato de inscrição não garante a participação no festival.

A seleção de artistas e bandas será realizada por uma curadoria, constituída por colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).

Serão levados em conta critérios de proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, setlist e identificação de demandas. Os curadores não terão a obrigatoriedade de justificar publicamente as escolhas.

O ato de convocação será comunicado oficialmente via e-mail até o dia 20 de junho, contendo informações resumidas acerca do evento, data, local da apresentação, duração e o valor da ajuda de custo.

As apresentações serão realizadas em ambientes abertos ou fechados, com estrutura de sonorização, iluminação, palco e camarim fornecidos pelo evento.

A organização ressaltou ainda que os selecionados devem estar cientes da necessidade de adaptação de seus dias e horários de apresentação, indicados pela organização.