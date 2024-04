Oswaldo Montenegro faz show em Americana em maio

A apresentação do artista acontece no Teatro Municipal no dia 11; ingressos estão à venda

Oswaldo Montenegro se apresentará em Americana – Foto: Reprodução Instagram

O cantor Oswaldo Montenegro tem apresentação marcada no Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, no mês de maio. O show está marcado para o dia 11, um sábado, às 21h, e os ingressos já estão disponíveis para venda.

O músico e compositor junta a voz ao violão em um espetáculo com canções autorais que se consagraram na música brasileira. No repertório estão faixas como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras.

O show conta com a participação da flautista Madalena Salles, instrumentista que acompanha o cantor praticamente desde o início de sua carreira. A combinação dos dois promete um clima mais intimista para algumas canções.

Ainda na primeira parte do show, Oswaldo abre espaço para uma conversa com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”.

A apresentação em Americana faz parte da turnê comemorativa que Oswaldo Montenegro realiza em 2024. A sequência de shows celebra os 50 anos de carreira do cantor, que começou sua trajetória na música ainda criança.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site www.entravip.com.br por R$ 115 (meia entrada) e R$ 230 (inteira). As vendas estão no segundo lote.