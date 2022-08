Oficina virtual dá origem a livreto e documentário

Jeff Souza e Miguel Rodrigues mostram o livreto - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Uma oficina realizada pelo coletivo Americanazine em parceria com a artista paulistana Lia Petrelli deu origem a um livreto e a um minidocumentário. O trabalho foi realizado através de um edital da Universidade de York, na Inglaterra, e contou com o apoio do Movimento VNDI (Vidas Negras com Deficiência Importam).

A oficina “[r]existências plurais – um espaço dedicado às margens” foi realizada em formato virtual e gratuito, reunindo 18 pessoas. Durante os três encontros virtuais promovidos em fevereiro, foram abordados os fanzines, formato de autopublicação independente, e também a escrita assêmica, de Lia Petrelli, que propõe uma comunicação sem palavras através de meios alternativos.

“Imagine um sentimento ou pensamento que você não tenha palavra para representar. Então você cria sua própria forma de se comunicar”, explicou Miguel Rodrigues, membro do Americanazine, sobre a escrita assêmica.

Os participantes da atividade foram convidados a produzir um zine, que foi compilado em um livreto ao final da oficina. O projeto também deu origem ao minidocumentário “[r]existências plurais – escrita assêmica+zine”, disponível no canal no YouTube do Americanazine. Miguel destacou a troca de experiências entre os participantes durante os três encontros da oficina.

“Reunimos pessoas de diversas cidades e estados, e cada um trouxe suas experiências, que colocamos em discussão. Houve uma criação de laços, e cada um absorveu a visão de outros”, disse Miguel.

Apoiadores do projeto, membros do grupo de ciências sociais da Universidade de York e do Movimento VNDI estiveram em Americana no primeiro semestre para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Americanazine. Através do coletivo, Miguel Rodrigues e Jeff Souza oferecem oficinas sobre fanzines e possuem um acervo dessas publicações independentes.

O documentário e o livreto estão disponíveis gratuitamente no site https://rexistenciasplurais.com/.