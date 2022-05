Novo capítulo do Multiverso chega aos cinemas da região

Depois que as portas se abriram para o Multiverso em “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, o mundo dos super-heróis da Marvel nunca mais foi o mesmo. “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, que estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira (5), traz para as telonas todas as possibilidades que se abrem com a expansão do Universo. E esse novo capítulo do MCU (Universo Cinematográfico Marvel, na sigla em inglês) é um dos mais aterrorizantes já lançados.

“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” é uma sequência do filme “Doutor Estranho” (2016). Com a ajuda de velhos e novos aliados místicos, Doutor Stephen Strange atravessa perigosas realidades alternativas do Multiverso para confrontar um misterioso adversário.

O Multiverso é composto de infinitos universos paralelos, que abrigam tudo que já existe. Nele, há versões distintas de cada pessoa, levando vidas diferentes e com outros desfechos.

Doutor Stephen Strange atravessa perigosas realidades alternativas do Multiverso para confrontar um misterioso adversário – Foto: Divulgação

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O filme foi dirigido por Sam Raimi, de “Darkman – Vingança Sem Rosto” (1990) e a trilogia original de “Homem-Aranha” (2002 a 2007). Imprimindo um tom de horror ao longa, o diretor explora as consequências do Multiverso, principalmente no que se refere ao desenvolvimento dos personagens.

Interpretado por Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho embarca em uma jornada de autodescoberta. “Strange vê, por meio da sua experiência e das várias versões de si mesmo no Multiverso, o quanto ele carrega de um padrão de comportamento. É uma espécie de impressão, uma identificação de quem é o Doutor Stephen Strange em qualquer universo e quais são os perigos que esse personagem representa. Ele vai ser um herói para o seu inimigo ou um inimigo para o seu herói? Quem é o nosso Doutor Estranho no Multiverso? Ele está literalmente enfrentando diferentes versões de si mesmo para descobrir isso”, disse o ator.

O elenco conta ainda com Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Benedict Wong. Chiwetel Eijofor, Rachel McAdams, Michael Stühlbarg, Adam Hugill e Adam Hugill.

Direção

Raimi usa ferramentas cinematográficas para alcançar efeitos cômicos e artísticos. Fã assíduo e de longa data das histórias em quadrinhos, o modo como Raimi usa a câmera é bastante influenciado pelo seguimento – seus close-ups extremos, ângulos inclinados e cortes rápidos imitam os quadrinhos. Mas é na escolha pelos elementos de terror que ele brilha em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, entregando um dos filmes mais originais – e estranhos – da Marvel.

“Terror e suspense sempre foram aspectos atraentes do cinema para mim. Uma das razões pelas quais o personagem do Doutor Estranho chama a minha atenção é porque ele é um mago. Quando eu era mais novo, eu fazia mágica em festas infantis e casamentos. Eu gostava muito de criar ilusões. Um super-herói que é ilusionista e mago desperta meu interesse de forma particular”, disse o diretor. Com 126 minutos de duração, o filme tem classificação indicativa de 14 anos.