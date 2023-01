Mostra retrata história da indústria de Sumaré

A economia de Sumaré é uma das mais importantes e consistentes da RMC (Região Metropolitana de Campinas), com a presença de grandes empresas e multinacionais.

Parte desta história será contada através da exposição “Empresas Clássicas de Sumaré”, instalada no Shopping ParkCity Sumaré.

Exposição Empresas Clássicas de Sumaré – Foto: Divulgação

Com fotos das primeiras empresas do município, a mostra conta com parte do acervo da Fundação Pró-Memória. A visitação é gratuita e pode ser feita até 3 de fevereiro.

A exposição traz tanto companhias que não estão mais no mercado quanto outras que seguem em plena atuação.

São retratadas empresas como a 3M do Brasil, primeira multinacional que se instalou em Sumaré; a Eletrometal, que passou a se chamar Villares Metals; Lojas A Eletrônica-Carajás; Lahuman, que completou 50 anos no ano passado; e a Gifran, que foi a primeira indústria de grande porte de Sumaré com capital brasileiro.

“O objetivo do Shopping ParkCity Sumaré é promover atividades para que todos conheçam a história do município e valorizem a cultura local. E a parceria com a Associação Pró-Memória é fundamental para mantermos os laços da história da cidade para todos os clientes”, disse Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A Associação Pró-Memória conta com um acervo de mais de 250 mil documentos de diversas fontes relacionadas à história da cidade, entre CDs. DVDs, livros manuscritos, fotos e discos de vinil, entre outros registros digitalizados. O endereço do Shopping ParkCity Sumaré é Avenida Rebouças, número 3400, bairro Jardim Paulista.