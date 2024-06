Moacyr Franco vai animar Festa da Negadinha da Usina no dia 30

Evento será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara com entrada gratuita

Moacyr Franco subirá ao palco às 17 horas - Foto: Divulgação

Ao som de estilos como samba, baladas românticas e bolero, o cantor e ator Moacyr Franco será a atração principal da comemoração dos 25 anos da Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara. Com entrada gratuita, o evento será no dia 30 deste mês, das 9 às 18 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida. O evento terá início com missa.

Artistas locais e da região também integram a programação da festa, com as atrações Corporação Musical União Barbarense (10h30), Grupo Alto Astral (13h) e Samba do Negro Silva (15h). Moacyr Franco subirá ao palco às 17 horas. Neste show, ele mostrará sua versatilidade para os fãs que o acompanham durante seus mais de 60 anos de carreira, com mais de 20 canções que embalaram e emocionaram várias gerações. O cantor relembrará histórias e lembranças de momentos inesquecíveis da carreira, prometendo dividir com o público sua experiência e sonhos.

O artista mostrará sucessos como “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”, “Querida”, “Mi lagre da Flecha”, “Balada das Mãos”, “Distante dos Olhos”, “Cartas na Mesa”, “Suave é a Noite”, “Balada nº 7”, “Eu Te Darei Bem Mais”, Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Seu Amor Ainda é Tudo”. Algumas de suas músicas foram gravadas por várias duplas sertanejas, entre elas João Mineiro & Marciano e Bruno & Marrone, além do hit que o aproximou do público Jovem, “Tudo Vira Bosta” (sucesso na voz de Rita Lee).

A gastronomia solidária fará parte novamente da edição. A praça de alimentação será explorada pelas instituições sociais: Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Associação Vinde a Luz, Associação das Pessoas com

Necessidades Especiais e Famílias – Apnef, Associação Orquestra Barbarense de Violas e Turma da Negadinha da Usina. A Feira de Artesanato também estará presente no evento, com comercialização de trabalhos feitos em diversas técnicas pelos artesãos do município e região.

História. A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de promover o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção da usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro.

Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do município.

25ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Dia: 30 de junho de 2024, domingo

Programação

9h00 Missa

10h30 Corporação Musical União Barbarense

13h00 Grupo Alto Astral

15h00 Samba do Negro Silva

17h00 Moacyr Franco