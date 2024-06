Maneva faz show gratuito no projeto “Concertos Especiais”, de Hortolândia, nesta sexta-feira

A nova edição do projeto “Concertos Especiais”, de Hortolândia, recebe como atração desta sexta-feira (7) o grupo de reggae Maneva. O show, que será gratuito, terá a participação da Nova Banda Jovem. A apresentação será às 20h, na Praça A Poderosa, no Jardim Rosolém.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento terá início às 18h30, com a participação de cantores locais. Primeiro sobe ao palco Davi Solo, seguido por Mila, às 19h, e Ju Pres, às 19h30. A última artista se apresenta pouco antes do show do Maneva.

O MANEVA. O grupo que será atração principal é originário de São Paulo e conquistou espaço no gênero reggae. Formada por cinco amigos, Tales de Polli, Felipe Sousa, Fernando Gato, Diego Andrade e Fabinho Araújo, a banda já conquistou mais de 10 premiações e 1,5 bilhão de streams em 19 anos de estrada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Maneva possui quinze álbuns, entre estúdio e ao vivo, e singles que conquistaram diamantes platina duplo. O grupo conquistou ainda mais fãs com a turnê do álbum “Tudo Vira Reggae”, onde transformou diversos hits de diferentes gêneros musicais no seu estilo principal.