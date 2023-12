Luzes de Natal de Santa Bárbara serão acesas nesta segunda-feira

A decoração de Natal de Santa Bárbara d’Oeste terá a cerimônia de acendimento das luzes da Praça Central nesta segunda-feira (4), aniversário do município. O evento também marca a abertura da Casa do Papai Noel e o início da programação cultural natalina.

A inauguração oficial do Natal das Árvores e das atrações natalinas será acompanhada pelo tradicional Coral Municipal de Santa Bárbara – Vozes Bárbaras, que apresentará a Cantata de Natal.

São 260 mil lâmpadas de LED espalhadas pela praça central no Natal das Árvores – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

O espetáculo do acendimento das luzes não será exclusivo desta segunda-feira. As mais de 260 mil lâmpadas de LED espalhados pela praça central serão acesas diariamente até o dia 5 de janeiro de 2024. O acendimento acontecerá sempre às 19h30, acompanhado de sons mecânicos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, para garantir uma experiência completa quando as luzes se acenderem, a iluminação da praça central fica apagada por cerca de 10 minutos.

“É uma forma também de convidar as pessoas para estarem aqui neste momento e registrarem esse acendimento diário da decoração de Natal”, disse.

Como em 2022, as luzes da Praça Central levarão as cores azul, rosa e vermelho, além do tom amarelado, mantendo o objetivo de compartilhamento das melhores fotos registradas pela população e turistas nas redes sociais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para isso, a Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, segue o foco “instagramável” e interativo para o Natal das Árvores, fazendo da tecnologia uma extensão das ações.

A novidade desta edição será um filtro exclusivo do aplicativo Instagram da Casa do Papai Noel, onde o público poderá compartilhar em suas redes sociais registros dos momentos vividos no espaço.

“Olhar para esses espaços mais instagramáveis, atrativos e interativos é fazer com que eles ganhem a internet, se tornem populares, e que outras pessoas, de forma orgânica, fiquem sabendo dessas iniciativas e também venham prestigiar”, disse Evandro.

Casa do Papai Noel

O bom velhinho fará sua estreia no dia 5 de dezembro, a partir das 19h30, no Centro de Memórias, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O Papai Noel atenderá as crianças também nos dias 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro.

Um espetáculo do Laboratório da Dança acompanhará esses momentos e ocorrerá nos dias 5, 10 e 17 de dezembro, sempre às 19h30.