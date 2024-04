‘Guerra Civil’: filme americano estrelado por Wagner Moura estreia nesta quinta nos cinemas

Estrelado por Wagner Moura, “Guerra Civil” chega às salas de cinema do Brasil nesta quinta-feira (18). O brasileiro divide o protagonismo do thriller americano com Kirsten Dunst. O filme quebrou recordes em uma semana em cartaz nos Estados Unidos.

A trama de “Guerra Civil” acompanha um grupo de jornalistas que percorre os Estados Unidos em um futuro distópico, testemunhando um conflito sem precedentes que se espalha pelo país.

A guerra eclode quando 19 estados do país se separam da União e criam o exército “Forças Ocidentais”.

Os jornalistas Joel (Wagner) e Lee (Kirsten) tentam atravessar o país para chegar à capital DC (Distrito de Columbia), em Washington, antes que um grupo rebelde consiga assumir o poder. Na jornada eles se deparam com uma realidade mortal e caótica.

“Ler o roteiro criou uma perturbação em minha mente”, disse Moura. “O filme traz imagens que estamos habituados a ver longe dos EUA e apenas pela TV. É assustador.”

O filme foi roteirizado e dirigido por Alex Garland, filho de um cartunista que cresceu rodeado por profissionais da imprensa.

Na criação do longa, decidiu prestar uma homenagem aos jornalistas que se arriscam ao trazer a realidade para o público, por mais horrível que possa ser.

Garland incorporou intencionalmente as cenas de ação de “Guerra Civil” por meio de imagens que as pessoas poderiam ver, por exemplo, nos noticiários de televisão.

O diretor optou por tomadas menos cinematográficas e mais documentais, “o que foi uma forma de tornar a violência brutal”, disse.

“Há poucas cenas no filme que usam trilhos, carrinhos e a arquitetura normal da filmagem”, contou. O diretor apostou na “naturalidade” para construção do longa, fugindo do sensacionalismo.

Alguns exemplos são o uso de bala de festim e um novo meio de mostrar um personagem sendo baleado. Ao invés da perfuração se tornar uma enorme fonte de sangue, ele apenas vaza pelo chão se as pessoas ficarem ali pelo tempo certo.

Sucesso de bilheteria

“Guerra Civil” liderou as bilheterias e bateu recordes na semana de estreia na América do Norte. O filme arrecadou US$ 25,7 milhões entre Estados Unidos e Canadá nos primeiros dias de exibição, cinco acima da expectativa do estúdio A24, produtor do longa.

O filme quebrou um recorde interno da produtora, que até então tinha alcançado sua maior bilheteria com “Hereditário” (2018), que arrecadou US$ 13,6 milhões.

Wagner Moura em destaque

Essa não é a primeira produção internacional que Wagner Moura participa. O papel mais recente do ator em uma obra de relevância foi uma participação na série “Sr. & Sra. Smith”, da Amazon Prime Video.

O artista esteve em destaque em duas séries produzidas pela Netflix, “Narco”s (2015-2017) e “Narcos México” (2018-2021), nas quais interpretou o traficante Pablo Escobar.

Moura também se destacou em filmes. Sua empreitada em filmes internacionais começou com “Elysium” (2013), seguido de “Wasp Network” (2018). Em 2020, o ator protagonizou “Sergio”, um drama bibliográfico norte-americano.

Ao lado de Elisabeth Moss, foi um dos protagonista da série “Iluminadas” (2022), da Apple TV. Wagner também deu voz ao personagem Lobo, de “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” (2022). A dublagem aconteceu em inglês.

